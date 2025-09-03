غروسي: نسعى لعقد اجتماع آخر مع ايران خلال الأيام المقبلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن الجزيرة، صرّح المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، في كلمة له اليوم الأربعاء، بأن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن سبل استئناف عمليات التفتيش لا يمكن أن تستمر لأشهر. نأمل أن تنتهي المشاورات مع إيران (للتوصل إلى اتفاق بشأن عمليات التفتيش) قريبًا، ونتوقع حدوث ذلك.

ودون إدانة لعدوان الاحتلال الصهيوني على إيران، والذي نُفذ في انتهاك لجميع المواثيق والقوانين الدولية، زعم المدير العام للوكالة: أن الجهود جارية لعقد اجتماع آخر مع إيران، ربما خلال الأيام القليلة المقبلة، في فيينا. وتعود أحدث المعلومات حول احتياطيات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب إلى شهر يونيو/حزيران، أي قبل الهجوم (العدوان) الإسرائيلي. لم نتلقَّ أي معلومات من إيران بشأن احتياطياتها من اليورانيوم عالي التخصيب منذ الهجوم الإسرائيلي.

ووفقًا لوكالة ريا نوفوستي، صرّح رافائيل غروسي قائلًا: "نريد اتفاقًا مع إيران في أقرب وقت ممكن، وإذا حدث ذلك قبل الأسبوع المقبل، فسيكون ذلك جيدًا. هناك تفاهم عام على أن اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال موجودًا في إيران. ويتفق الجميع على أن إيران قادرة إلى حد كبير على إنتاج المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.