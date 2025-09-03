مباحثات هاتفية بين لاريجاني ومستشار الأمن القومي البريطاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش جوناثان باول، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني، بعد ظهر اليوم، تفعيل المحادثات النووية وحل آلية "سناب باك" في اتصال هاتفي مع علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وأكد الجانبان على استمرار تبادل وجهات النظر لتنظيم القضايا النووية من خلال المفاوضات.

في هذا الاتصال الهاتفي، الذي عُقد مساء اليوم، تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالمحادثات النووية. وأكد الدكتور علي لاريجاني وجوناثان باول على أهمية استمرار المحادثات لإيجاد حلول مناسبة للقضايا النووية. وتجري هذه المحادثات في إطار الجهود الدولية الرامية إلى استقرار الوضع النووي الإيراني وتنظيمه.