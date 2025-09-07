طهران في تيانجين: بحثا عن مكانة في النظام الشرقي إلى التغلب على التهديدات الغربية

وكالة مهر للأنباء: نظام قد لا يُوصف اليوم بالقوة المهيمنة الجديدة في العالم، ولكن يُمكن القول بيقين إنه علامة واضحة على الانتقال من عالم ثنائي القطب إلى عالم ما بعد القطبية، ولعل هذا ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اعتباره مؤامرةً ضده وضد بلاده، ووصفت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، منظمة شنغهاي للتعاون بأنها تسعى إلى تحدي النظام الدولي القائم على القواعد وإنشاء "نظام عالمي جديد".

أمام أعين مليارات البشر حول العالم، نظمت الصين حدثين دبلوماسيين وعسكريين في آن واحد، قمة شنغهاي وعرض عسكري. شنغهاي، كمنظمة ذات تفكير وأسس صينية، تمكنت من جمع الهند وباكستان وروسيا وأرمينيا على طاولة واحدة في تيانجين من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2025، ومناقشة تفاصيل هذا النظام. كان العرض العسكري الكبير في الصين للاحتفال بالذكرى الثمانين لانتصارها في الحرب العالمية الثانية شهادة على توقيت بكين في عقد قمة دبلوماسية وعرض عسكري، مما سمح للرئيس الصيني شي جين بينغ بالحديث عن نظام عالمي جديد متعدد الأطراف وتوضيح أن العالم يواجه خيارًا بين السلام والحرب. في هذا النظام الجديد الناشئ، تسعى طهران، مثل غيرها من دول العالم، إلى مكانتها، ومن خلال هذا التحديد لموقعها في الفترة الانتقالية، فإنها تسعى إلى رسم مستقبل مقبول لنفسها. دولة خرجت منتصرة من حرب استمرت ١٢ يومًا مع قوتين نوويتين، وتسعى إلى خلق مسارات جديدة لنفسها لتخفيف وطأة العقوبات الغربية المفروضة عليها.

الجنوب العالمي وتجربة مسار جديد

بصفتهما القوتين العظميين في العالم، عقد رئيسا الصين والولايات المتحدة قمتين مهمتين مع مسؤولين من دول أخرى في فترة وجيزة. التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس أوكرانيا، ورئيس المفوضية الأوروبية، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، وقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وفنلندا في البيت الأبيض. ووصفت وسائل الإعلام الغربية والشرقية ما حدث في هذا الاجتماع لاحقًا بأنه إهانة لأوروبا. كتبت صحيفة الإندبندنت أن صورًا لاجتماع ترامب مع كبار قادة العالم في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض نُشرت، مما أثار انتقادات لما وصفته بـ"استعراض محرج للقوة". بعد أسبوعين تقريبًا من هذا الاجتماع، استضاف الرئيس الصيني شي جين بينغ أيضًا قادة دول الشرق، أو كما يُسمى مؤخرًا، دول الجنوب العالمي، في قمة شنغهاي. ورغم أن طبيعة وعوامل الجمع بين الاجتماعين غير قابلة للمقارنة، إلا أن قمة تيانجين قد تكون بمثابة جرس إنذار حتى لأوروبا، كي لا تُحدد هويتها وطبيعتها بالكامل في علاقتها بالولايات المتحدة.

العالم على استعداد لتجاوز هذا التعريف، ورغم أن الطريق لا يزال طويلًا، إلا أن الصورة التي انبثقت من شنغهاي تُشير إلى أن دول الجنوب العالمي أكثر تصميمًا من أي وقت مضى على فتح مسار جديد؛ تصميمٌ بلغ حدّ إقناع حتى قوة ناشئة كالهند، التي تُصنف عادةً كحليف للولايات المتحدة، بالتواجد بقوة في شنغهاي. الحقيقة هي أن التقارب المتزايد بين الدول غير الغربية اقتصاديًا وسياسيًا قد مهد الطريق أيضًا للتقارب الأمني، وربما يمكن وصف العرض العسكري الكبير الذي نظمه شي جين بينغ بأنه عرض ضمني قدمته بكين للدول الشرقية لتوسيع تعاونها العسكري، بهدف توسيع التعاون الأمني في ظلها.

كما انعكس تصميم الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون على اتخاذ خطوات في عالم "ما بعد القطبية" في وسائل الإعلام الغربية. وصفت صحيفة الغارديان القمة بأنها جزء من "استعراض للتداخل بين الصين وروسيا"، وأكدت أن حضور القادة، وحضورهم إلى جانب العرض العسكري لبكين، يبعث برسالة واضحة إلى الغرب؛ رسالة استعراض للقوة وتعزيز للتعددية التي اتفقت عليها الصين.

كما وصفت معظم وسائل الإعلام الأمريكية قمة شنغهاي بأنها استعراض لقوة الصين الناعمة والصلبة، ووصفت حضور قادة "غير غربيين" (روسيا، إيران، الهند، إلخ) بأنه محاولة لخلق بدائل مؤسسية واقتصادية. إن التهديدات غير المكتملة التي أطلقها الرئيس الأمريكي ضد الصين والهند، وخاصة في المجال الاقتصادي، والرسوم الجمركية والعقوبات المختلفة التي فرضتها بلاده ضد روسيا والصين، هي سبب آخر يجعل تعاون هذه الدول لتحييدها يبدو منطقيا، ومن ناحية أخرى، يمكن تقييمه أيضا على أنه نوع من تجاهل هذه التهديدات والعقوبات.

التعددية؛ اليوم، وفي ضوء ما أحدثته الأحادية في العالم، تُعدّ مطلبًا منطقيًا؛ ويبدو تشكيل تكتلات اقتصادية وأمنية إلى جانب القوى الإقليمية أكثر ضرورة من أي وقت مضى. إن فهم هذه القضية سيوفر تدريجيًا أساسًا لتحقيقها، لا سيما من قِبل الدول غير الغربية، ويمكن اعتبار القمة الخامسة والعشرون لمنظمة شنغهاي للتعاون مثالًا على ذلك.

إيران تبحث عن مكان لها في النظام العالمي الجديد

بعد قرابة سبعين يومًا من سعي أمريكا واسرائيل لإحداث تغييرات جذرية في إيران، أو ما يُسمى "تغيير النظام"، وقف مسعود بزشكيان، رئيس جمهورية إيران الإسلامية، إلى جانب قادة منظمة شنغهاي للتعاون والتقط صورة تذكارية. على الرغم من أن هذا الموقف كان نتيجة الاعتماد الكامل والشامل على القوة الداخلية، وبعد عدوان تل أبيب، استُشهد أكثر من ألف إيراني، إلا أنه أشار إلى تغيير في معادلات القوة في العالم وأظهر:

أ) طهران ليست لاعباً ضعيفاً في غرب آسيا: ما يعتقده المحللون أنه عزلة استراتيجية لإيران على مر القرون تجلّى أيضاً في حرب الـ 12 يوماً ضدها، واعتمدت طهران فقط على أصولها في الدفاع عن نفسها، لكن هذا أظهر قدرة إيران المقبولة على الرغم من أربعين عاماً من العقوبات العسكرية والاقتصادية.

ب) الكيان الإسرائيلي ليس لاعباً قوياً في غرب آسيا: تشير الأدلة والتصريحات التي انعكست في وسائل الإعلام خلال الشهرين الماضيين، والتي صرح بها بوضوح المسؤولون الإيرانيون ومسؤولون في تل أبيب وواشنطن، إلى أن الهدف الرئيسي للكيان الإسرائيلي لم يكن المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية، بل ازالة النظام السياسي المتمركز في البلاد. هدفٌ كان من المقرر، وفقًا لخطط الضباط الصهاينة، تحقيقه في اليوم الثالث من الحرب، وأُقيم احتفالٌ بالانقلاب! فكرةٌ دلت، أكثر من أي شيء آخر، على نقصٍ في المعرفة الكافية بالشعب والقوات العسكرية ونظام الحكم والمجتمع الإيراني المعاصر. النظام الذي يمتلك أكبر ترسانة نووية في المنطقة، والذي بنت له الولايات المتحدة جيشًا قويًا، ولم يبخل بأي دعم عسكري أو سياسي خلال حرب الاثني عشر يومًا، بعد اثني عشر يومًا من الحرب، دون تحقيق أهدافه المعلنة، طلب وقف إطلاق النار، وهو ما رحبت به الولايات المتحدة ودعمته على الفور.

ج) شكوكٌ حول فعالية العقوبات والتهديدات: كان انتهاء الحرب العسكرية ضد إيران استمرارًا للحرب الاقتصادية وتشديد العقوبات والتهديدات. خلال الشهرين الماضيين، لجأت أوروبا إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي أداةٌ كان من المفترض أن تكون سبيلًا لحل النزاعات، والتغلب على جميع الإخفاقات الدولية والمحلية. استُخدمت آلية "سناب باك" ضد إيران من قِبل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، في حين تجاهلت هذه الدول الثلاث الاتفاق قبل سنوات، بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، ولم تتخذ أي إجراء يُذكر للوفاء بالتزاماتها. تواجه إيران حاليًا عقوبات أمريكية صارمة، إلا أن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون كانت خيارات مقبولة لتخفيف وطأة هذه العقوبات على مدار السنوات الماضية، وتُعد الصين على وجه الخصوص أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لإيران.

إن حضور الرئيس الإيراني قمة منظمة شنغهاي للتعاون، بصفتها إحدى المنظمات الأمنية والاقتصادية، في وقتٍ يُتوقع فيه تصعيد العقوبات، يُعدّ من جهة وسيلةً لطهران لتجاوز الوضع الراهن، ومن جهةٍ أخرى تحذيرًا لأوروبا والغرب بشأن فعالية العقوبات. كما يُستدل من مجمل خطابات مسؤولي الدول الحاضرة في قمة شنغهاي بشأن إيران دعمهم لطهران في مواجهة الغرب. دعمٌ يُجسّد مصالحهم ووجهات نظرهم، ويتماشى مع هدف التغلب على الأحادية.

تُتيح الجغرافيا السياسية لإيران إمكانية الاستثمار الصيني في البلاد، من خلال مشاريع مثل "الحزام والطريق"، والتي تُشكك، أكثر من كونها فوائد اقتصادية، في مشروع عزلة إيران الجغرافية. كما تُمثل موارد النفط الضخمة ميزةً لا تُنكر لدول شنغهاي كقوى نامية. إن طرح أفكار مثل التسوية بالعملات الوطنية وزيادة دور وحصة "اليوان" الصيني في التفاعلات الاقتصادية، والذي كان أحد برامج قمة 2025، سيُسهم في تطوير المعاملات غير الدولارية، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لإيران التي تواجه قيودًا على الدولار.

يُمثل بنك شنغهاي للتنمية، ومنصة الطاقة، والتعاون الأمني-الاستخباراتي، وغيرها من المقترحات الاقتصادية التي عُرضت في الاجتماع الأخير، مساراتٍ جديدة لتخفيف وطأة العقوبات الغربية المفروضة على دول شنغهاي، وخاصةً إيران.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماعه مع نظيره الإيراني: إن مسيرة العلاقات بين البلدين، وخاصةً مع توقيع وتنفيذ الاتفاقية الشاملة طويلة الأجل بينهما، وديةٌ ومتناميةٌ حقًا. سيلعب استمرار تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي دورًا هامًا في زيادة حجم التعاون بين إيران وروسيا. وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تفعيل آلية الزناد لا يُجدي نفعًا، وهو أمر غير بناء على الإطلاق.

في نهاية المطاف، تواجه جمهورية إيران الإسلامية حاليًا حقيقتين في علاقاتها مع العالم؛ الغرب الذي لا يتوقف عن التهديد والعقوبات والهجوم، والشرق الذي ترك المجال مفتوحًا للتعاون.

وتم التأكيد على هذه المواقف في اجتماعات أخرى للرئيس، والأهم من ذلك، في البيان الختامي لقمة شنغهاي. في هذا البيان، أدانت الدول الأعضاء في هذه المنظمة هجمات النظامين الإسرائيلي والأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، وأعلنت أن هذه الهجمات تُعتبر عدوانًا على إيران. واعتبرت هذه الأعمال ضد المنشآت المدنية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة النووية، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين، انتهاكًا واضحًا لمبادئ وأعراف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتداءً على سيادة جمهورية إيران الإسلامية، وأكدت أن هذه الأعمال أضرت بالأمن الإقليمي والدولي، ولها عواقب وخيمة على السلام والاستقرار العالميين.

في نهاية المطاف، تواجه جمهورية إيران الإسلامية حاليًا حقيقتين في علاقاتها مع العالم؛ الغرب، الذي لا يتوقف عن التهديد والعقوبات والهجوم، والشرق، الذي أفسحت المجال للتعاون. على الرغم من أن التعريفات التقليدية للصداقة والتحالف مع الدول قد شهدت في عالمنا اليوم تغيرات جذرية، وأن جميع الدول تسعى إلى تطبيق صيغة متوازنة قائمة على المصالح في علاقاتها مع العالم، إلا أن المنطق السليم في أي نظام سياسي قائم يُظهر أن التقارب مع المجموعة الثانية أمر منطقي في الوضع الراهن. في عقيدة سياستها الخارجية وتماشياً مع المصالح الوطنية المحددة، تعتبر طهران العلاقات مع جميع دول العالم مهمة، ولكن يبدو أن الغرب يسعى بوعي وقصد إلى جعل الشرق أكثر أهمية في نظر جمهورية إيران الإسلامية. ومع ذلك، فقد أظهرت طهران على مدى السنوات الماضية أنها ستتبنى نهجاً متناسباً مع أي نهج من الغرب؛ فالالتزام والثقة النسبية واحترام الحقوق من أي دولة في العالم فيما يتعلق بإيران سيؤدي إلى رد مماثل.

