مساعد رئيس الجمهورية: فرض قيود على الوفد الإيراني المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة غير قانوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وسيلة إعلام أمريكية مؤخرًا أن وزارة الخارجية الأمريكية تعتزم فرض قيود على اصدار التأشيرات وحظر سفر على الوفود الدبلوماسية من عدة دول، بما في ذلك إيران، عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أفادت وكالة أسوشيتد برس، وفقًا لوثائق داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها الوكالة، أن الحكومة الأمريكية تعتزم فرض حظر سفر محتمل وقيود أخرى قريبًا على وفود إيران والسودان وزيمبابوي والبرازيل للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ألغت مؤخرًا تأشيرات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووفده الدبلوماسي الكبير للسفر إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فرض قيود على وفود أخرى، بما في ذلك إيران، من شأنها أن تحد بشدة من قدرتها على السفر خارج مدينة نيويورك.

وفي مقابلة صحفية، أشار السيد عباس موسوي، مساعد الرئيس الإيراني في شؤون المراسم إلى تقرير إعلامي أمريكي حول نية الحكومة الأمريكية فرض قيود على الوفد الإيراني عشية اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قائلاً: "لقد شهدنا هذا الإجراء غير القانوني من جانب الحكومة الأمريكية في إدارات سابقة، مثل إدارة السيد أحمدي نجاد وإدارة السيد روحاني. وحتى خلال إدارة السيد ترامب الأولى، فُرضت هذه القيود على الوفد الإيراني".

وأضاف: "هذا ليس إجراءً جديدًا، ولكن وفقًا للقانون، ليس لديهم هذا الحق. بالطبع، الأمريكيون ليسوا ملتزمين بالقانون تمامًا، ولكن وفقًا للقانون، لا يحق للحكومة الأمريكية فرض قيود على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للمشاركة في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونائب الرئيس: "مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ويجب على الحكومة الأمريكية توفير التسهيلات اللازمة لوفد الدول الأعضاء لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كان سلوك الأمريكيين خلال هذه الفترة متوقعًا أيضًا، ولكن وفقًا للقانون، ليس لديهم الحق في القيام بذلك. نأمل ألا يضر هذا بحقوق الوفد الإيراني".

وأشار هذا الدبلوماسي الإيراني الكبير: "نأمل أن يتمكن الوفد الإيراني من السفر وإلقاء خطاباته وفقًا للخطة. هذا هو الحد الأدنى المتوقع من البلد الذي يقع فيها مقر الأمم المتحدة، ليكون قادرًا على توفير هذه المنصة. سيلتزم الوفد الإيراني بواجباته بالتأكيد، ولن يكون هناك أي ضرر جسيم بالبرامج. لطالما كان هناك تقييد، ولكنه قد يكون فعالًا إلى حد ما. إن شاء الله، سيُنجز الوفد الإيراني عمله بكل قوة.

/انتهى/