الخارجية الايرانية: العدوان الصهيوني على قطر خطير للغاية وينتهك مبادئ وقواعد ميثاق الأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردًا على الهجوم الإسرائيلي على قطر وقياديي حماس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي: "سمعنا الخبر قبل دقائق. هذا الإجراء الإسرائيلي هو استمرار للجرائم التي ارتكبها هذا الكيان، منتهكًا جميع الأعراف والقواعد الدولية. هذا الإجراء خطير للغاية وإجرامي، وانتهاك صارخ لجميع القوانين واللوائح الدولية، وانتهاك للسيادة الوطنية لدولة قطر وسلامة أراضيها، واعتداء على المفاوضين الفلسطينيين.

واضاف: ندرس عن كثب الأحداث التي وقعت، ولكن على أي حال، ومن منظور القانون الدولي، فقد تم انتهاك جميع قواعد القانون الدولي. هذا الإجراء خطير للغاية وانتهاك لمبادئ ومقاصد وقواعد ميثاق الأمم المتحدة.

واكد بقائي، انه يجب أن تجعل هذه القضية دول المنطقة والمجتمع الدولي بأسره أكثر يقظة من أي وقت مضى، وأن تكون بمثابة تحذير من المخاطر الناجمة عن استمرار تقاعس المجتمع الدولي وعدم اكتراثه بالاعتداءات وانتهاكات القانون التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة ومنطقة غرب آسيا.