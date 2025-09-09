مسؤول إسرائيلي يكشف الدور الأمريكي في العدوان الصهيوني على الدوحة

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت مصادر عبرية عن هذا المسؤول الإسرائيلي: "أبلغنا أمريكا عن الهجوم على أعضاء حماس وقد قدمت أمريكا دعمًا كاملاً لهجماتنا".

وقال في هذا الصدد: "أمنت أمريكا غطاءً كاملاً لهجومنا على حماس. استهدفنا في هذا الهجوم خليل الحية، وظاهر جبارين، وخالد مشعل، ونحن في انتظار النتائج".

وشهدت الدوحة عاصمة قطر قبل ساعات عدة انفجارات هائلة في منطقة "حي كتارا"، حيث كانت اعمدة من الدخان مرئيًا من بعيد.

وقد شن الكيان الإسرائيلي خلال الهجوم على قطر عملية اغتيال ضد قادة حماس في الدوحة. وقد أكد كبار مسؤولي هذا الكيان أن "إسرائيل" هي من قام بانفجارات الدوحة وأن الهدف كان اغتيال قادة حماس.

في غضون ذلك، تولى جيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الانفجار في الدوحة بإصدار بيان. وأعلن الجيش الصهيوني أنه استهدف مبنى حركة حماس بهجوم جوي دقيق بالتعاون مع الشاباك وبقوات جوية.

ردًا على هذا الهجوم، قال مصدر تابع لحركة حماس : "تم استهداف وفدنا المفاوض بينما كان يدرس خطة ترامب".