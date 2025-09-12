إعلام إسرائيلي: إصابتان إحداهما خطِرة في عملية طعن غربي القدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت "القناة 14" الإسرائيلية، أنّ حادثة طعن وقعت داخل فندق في القدس، وأسفرت عن إصابة شخصين، أحدهما بحالة خطِرة والآخر متوسطة.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية، إلى أنّ قواتها سيطرت على منفّذ العملية، الذي تبيّن أنّه شاب من بلدة شعفاط، موضحةً أنّ خلفية الهجوم ما زالت قيد الفحص.

وفي وقتٍ سابق، قُتل 6 مستوطنين، وأُصيب أكثر من 14 آخرين، في عملية إطلاق نار عند مفترق "راموت" في القدس، بينهم 6 بحال حرجة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ منفّذَي العملية صعدا إلى الباص عند مفترق "راموت"، وبدآ بإطلاق النار باتجاه الركّاب، واصفة الحادثة بأنها "قاسية جداً، وبأنه يوم أسود على إسرائيل".

