 مباحثات اقتصادية بين وزير الصناعة الإيراني ونائب رئيس وزراء طالبان في كابل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اللقاء تناول قضايا اقتصادية رئيسية، من بينها التجارة، الترانزيت، الاستثمار، ميناء تشابهار، وأعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

ووصل وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني إلى كابل بدعوة من المسؤولين الأفغان، ومن المقرر أن يلتقي عدداً من كبار المسؤولين وكذلك ممثلين عن القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، شدد الطرفان على ضرورة تعزيز فاعلية اللجنة الاقتصادية المشتركة، وأكدا أهمية توسيع العلاقات الاقتصادية وتسهيل التبادل التجاري بين أفغانستان وإيران.

كما يتضمن برنامج الزيارة قيام الوفد الإيراني بجولة ميدانية في مدينة هرات للتعرف على الإمكانات الصناعية والتعدينية فيها.

يُذكر أن إيران وأفغانستان تعملان في السنوات الأخيرة على تطوير التعاون الثنائي في مجالات التعدين والبنى التحتية، مستفيدتين من الخبرات العلمية والفنية الإيرانية في مجال استخراج المعادن. وتُعد أفغانستان من الدول الغنية بالموارد الطبيعية مثل الأحجار الكريمة والمعادن الأساسية التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تنمية اقتصاد المنطقة.

