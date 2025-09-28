المتحف الوطني الإيراني يفتح أبوابه غداً

أفادت وكالة مهر للأنباء، أُغلق المتحف الوطني الإيراني في 23 يونيو، مع بداية العدوان الصهيوني، ونُقلت بعض مقتنياته التاريخية إلى مستودع المتحف. وعقب الإعلان الأخير الصادر عن إدارة التراث الثقافي، سيُعاد افتتاح المتحف تدريجيًا اعتبارًا من يوم الاثنين 29 سبتمبر.

وأفاد المتحف بأنه سيتم عرض مجموعة مختارة من أعماله بعنوان "رواة إيران القديمة" ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين 29 سبتمبر، وبذلك يستأنف المتحف الوطني الإيراني أنشطته بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر.

وصرح جبريل نوكنده، المدير العام للمتحف الوطني الإيراني، بأن افتتاح القاعات الرئيسية للمتحف الوطني الإيراني سيتم تدريجيًا، وسيتم الإعلان عن مواعيد افتتاح كل متحف من المتاحف التابعة للمتحف الوطني الإيراني في إعلانات لاحقة.

يقع المتحف الوطني الإيراني في شارع الإمام الخميني، عند بداية شارع سي تير، وشارع البروفيسور رولين. ساعات عمل المتحف في النصف الثاني من العام الإيراني هي من السبت إلى الأربعاء من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، ويومي الخميس والجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً.

