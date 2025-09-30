مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله في ساحة الإمام الحسين (ع) في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت هيئة تنسيق الإعلام الإسلامي في بيان: ستقام مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله في جميع أنحاء البلاد يوم الخميس تحت شعار "انا على العهد" في طهران الساعة الرابعة عصرًا.

وجاء في البيان: "لقد تحدى الشهيد الجليل السيد حسن نصر الله، القائد الاستثنائي والتاريخي لجبهة المقاومة، أسس نظام الاستكبار العالمي لأكثر من ثلاثة عقود بحكمته الاستراتيجية وهدايته وشجاعته التي لا مثيل لها، وحقق أخيرًا ما طمح إليه منذ زمن طويل، وهو وسام الشهادة الخالد، مُغرقًا الأمة الإسلامية في حزنٍ عميق. لقد كان مدرسةً حيةً ونموذجًا خالدًا في النضال ضد الظلم والاحتلال وهياكل الهيمنة العالمية".

وأضافت هيئة تنسيق الإعلام الإسلامي: "لقد ظنّ الكيان الصهيوني المعتدي، بارتكابه أبشع الجرائم، أنه من خلال تصعيد العنف والقضاء على القادة والزعماء جسديًا، سيحطم روح هذه الحركة وإرادتها". ولكن جبهة المقاومة التي بلغت نضجاً غير مسبوق بقيادة ذلك الشهيد الغالي على مدى ثلاثين عاماً، وبجذورها العميقة والراسخة، لم تلين أمام هذه الضربات فحسب، بل بدأت مرحلة جديدة من الديناميكية والقوة، وكان استشهاده بداية مرحلة جديدة في حياة المقاومة، ورأس مال معنوي لمواصلة مسيرة النضال بقوة وثبات أكبر.

