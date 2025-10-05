روسيا: الدفاعات الجوية تسقط 32 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حدّدت الوزارة، في بيانٍ، أنّه تمّ تدمير 11 مسيّرة فوق مقاطعة بيلغورود، و11 أخرى فوق مقاطعة فورونيج، و5 مسيّرات فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، وطائرة مسيّرة واحدة فوق كل من مقاطعات بريانسك وكورسك وتولا وتامبوف، إضافة إلى طائرة أخرى فوق جمهورية موردوفيا.

وقبل يومين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قواتها نفذت ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، إضافة إلى مرافق البنية التحتية للغاز والطاقة التي تزود هذه المؤسسات بالطاقة.

/انتهى/