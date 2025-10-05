  1. الدولية
  2. أوروبا
٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٩ ص

روسيا: الدفاعات الجوية تسقط 32 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات

أكّدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 32 طائرة مسيّرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات من البلاد، خلال الليلة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حدّدت الوزارة، في بيانٍ، أنّه تمّ تدمير 11 مسيّرة فوق مقاطعة بيلغورود، و11 أخرى فوق مقاطعة فورونيج، و5 مسيّرات فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، وطائرة مسيّرة واحدة فوق كل من مقاطعات بريانسك وكورسك وتولا وتامبوف، إضافة إلى طائرة أخرى فوق جمهورية موردوفيا.

وقبل يومين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قواتها نفذت ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، إضافة إلى مرافق البنية التحتية للغاز والطاقة التي تزود هذه المؤسسات بالطاقة.

