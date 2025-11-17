الشيخ نعيم قاسم: لا نقبل بأن يكون شبرا واحدا من ارضنا محتلة.. المقاومة هي ردّة فعل على الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد مسؤول وحدة العلاقات الإعلامية الشهيد محمد عفيف.

وقال الأمين العام لحزب الله: الحاج محمد عفيف اسمٌ لامعٌ في عالم الإعلام يمتلك مخزونًا كبيرًا من الثقافة والوعي وحُسن الرؤية، واستقامة الطريق.

واضاف الشيخ نعيم قاسم : قتلوا الحاج محمد عفيف لأنه نجح في تسويق السردية التي ارادها حزب الله في المقاومة

واكد الامين العام لحزب الله ان الحاج محمد عفيف كان نموذجا في نشر المعلومة الصحيحة وكان جزءًا من عملية التثقيف الاعلامي والمقاوم

واشار الشيخ نعيم قاسم إلى ان رفاق الشهيد محمد عفيف الأربعة شكلوا قوة مهة مساندة له ولم يفارقوه في كل عمله وتحركاته وهذا فخر لهم

واكد الشيخ نعيم قاسم اغتيال "اسرائيل" للاعلاميين كان لأنهم تركوا أثرا مهما لإدراك حقيقة المعركة و أنهم فضحوا جرائمه وعدوانه

ووجه الشيخ نعيم قاسم التحية الى روح الشهيد عز الدين القسّام الذي أسس لنواة العمل المقاوم ضد العصابات الاسرائيلية و البريطانية قبل انشاء الكيان الغاصب

واضاف الشيخ نعيم قاسم: نؤمن باستقلال لبنان على كامل أراضيه 10452 كلم مربع ولا نقبل بأن يكون شبرا واحدا من ارضنا محتلة وان نرضخ للارادة الأجنبية، مشددا على ان المقاومة هي ردّة فعل على الاحتلال.

وتابع الشيخ نعيم قاسم: من الخطا أن يعمل البعض لخدمة المشروع الاسرائيلي، مشيرا إلى ان ما يجري اليوم مشروعا للسيطرة على لبنان.

واكد الشيخ نعيم قاسم ان الاعتداء على الجيش واليونيفيل يدل على اننا أمام اعتداء خطير يجب مواجهته بكل الوسائل، مضيفا: العدوان هو المشكلة وليس المقاومة ولا الجيش اللبناني.

وشدد الشيخ نعيم قاسم: نحن لا نقبل أن يُسلّمَ لبنان الى "اسرائيل".

واشار الشيخ نعيم قاسم إلى ان تطبيق الاتفاق كان من جانب واحد لمدة سنة وخطة حصرية السلاح و الاستعداد للتفاوض كلها تنازلات ولم يقدّم العدو الاسرائيلي بأي شيء.

وتابع الشيخ نعيم قاسم: معا نستطيع ان نستعيد ارضنا وتحقيق الاستقلال واستعادة الحقوق والأرض والاستقلال

ولف الامين العام إلى ان الوصاية الأميركية على لبنان خطر كبير جداً لأن أميركا معتدي وراعية لحدود العدوان وليست وسيطا، مضيفا: أميركا هي التي خرّبت لبنان منذ الـ2019 لتعديل موازين القوى، واذا أردت أن تعرف أكبر مصيبة في لبنان هي اميركا

ولفت الشيخ نعيم قاسم إلى ان هناك جماعة تعمل بيادق بيد اميركا وهو ما كشفه رئيس الحمهورية حيث هناك محاولة لاثارة لفتنة واسقاط لبنان تحت الوصاية الأميركية.

وختم الشيخ نعيم قاسم بالقول: اصحاب الارض هم الباقون والضغوطات لن تنجح بسبب الصمود ومستوى قوة أهلنا غير مسبوقة، و هذه القوة لا يمكن ان تهزم.

واضاف الشيخ نعيم قاسم: المقاومة و الجيش وكل من يريد تحرير البلد حاضرون ولا يهزمون.