  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٣‏/١١‏/٢٠٢٥، ١٠:٠١ م

قماطي: قيادة المقاومة ستقرر ما تراه مناسبا للرد على عدوان الضاحية

قماطي: قيادة المقاومة ستقرر ما تراه مناسبا للرد على عدوان الضاحية

ادان نائب رئيس المكتب السياسي لحزب الله "محمود قماطي" اليوم الأحد العدوان الصهيوني الغادر على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "قماطي" ان "إسرائيل" تجاوزت الخط الأحمر مشيرا الى ان قيادة المقاومة ستقرر ما تراه مناسبا للرد وكيفية الرد على هذا العدوان.

واشار اننا نعمل على تأكيد هوية الشخص الذي كان هدف العدوان الإسرائيلي؛ قائلا : ان شخصية بارزة في المقاومة كانت هدفًا في هذا العدوان وسنعلن عن الاسم لاحقًا" وان كل الاحتمالات مفتوحة بعد هجوم اليوم، والقيادة ستتخذ القرار المناسب.

وتابع : "لا نعلّق على ما يقوله العدو بشأن الرد، والقيادة تدرس الأمر وستتّخذ القرار"و لا خيار إلاّ بالتمسك بالمقاومة ولا يمكن قبول الاستمرار بهذه الاستباحة؛ مضيفا اننا ننسق مع الدولة اللبنانية لوضع حد لهذه الاستباحة الإسرائيلية.

رمز الخبر 1965338

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات