القوات الروسية تسقط 136 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

أفادت وکالة مهر للأنباء، نقل عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 136 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

وبحسب البيان، تم إسقاط "46 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و30 فوق مقاطعة ساراتوف، و29 فوق جمهورية القرم، و6 فوق مقاطعة بريانسك، و5 فوق مقاطعة فولغوغراد، واثنتين فوق مقاطعة فورونيج، واثنتين فوق منطقة موسكو، وواحدة فوق مقاطعة كورسك".

كذلك، تم إسقاط مسيرة واحدة فوق مقاطعة كالوغا، و12 مسيرة فوق البحر الأسود، واثنتين فوق بحر آزوف.

ويوم أمس، أسقطت الدفاعات الجوية 118 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، 52 منها فوق منطقة بيلغورود على الحدود مع أوكرانيا، بحسب وكالات أنباء روسية.

/انتهى/