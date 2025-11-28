إيران خلال الأسبوع الماضي: أبرز التطورات في الداخل والخارج

وكالة مهر للأنباء- يمثّل يوم الجمعة في إيران نهاية الأسبوع، وهو نقطة طبيعية للتأمل في أبرز الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد على مدى الأيام السبعة الماضية. ويقدّم هذا التقرير الأسبوعي نظرة شاملة ومقتضبة على أهم التطورات التي شكّلت المشهد الداخلي الإيراني، إضافة إلى تحركاتها الإقليمية والدولية.

كل فقرة أدناه مصممة لتكون قصيرة وموثوقة ومتوازنة — وتقدّم للقارئ خلاصة ما جرى في طهران وما حولها خلال الأسبوع المنصرم.

مشاركة إيران في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية في لندن

ترأّس وفدًا إيرانيًا رفيع المستوى في الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة والثلاثين لجمعية المنظمة البحرية الدولية (IMO) في لندن، سعيد رسولي، المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

المطالبة بمحاسبة الدور الأمريكي في العدوان الإسرائيلي

وجّه السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول الدور المحوري للولايات المتحدة في العدوان الإسرائيلي على إيران.

وأكد ممثل إيران في الأمم المتحدة أن طهران تحتفظ بحقها في اللجوء إلى جميع المسارات القانونية لمحاسبة الولايات المتحدة ومطالبتها بالتعويض الكامل عن دورها في الهجمات التي استهدفت إيران في يونيو الماضي.

زيارة امين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الى باكستان

زار كبير المسؤولين الأمنيين في إيران، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، باكستان حيث التقى عددًا من كبار المسؤولين الباكستانيين لبحث العلاقات الثنائية بين طهران وإسلام آباد.

الحرس الثوري يفكك خلية إرهابية في جنوب شرق إيران

أعلنت قاعدة القدس التابعة للقوات البرية في الحرس الثوري، مساء الاثنين، أن وحداتها تمكنت من تحديد واعتقال اثنين من عناصر جماعة إرهابية تنشط في محافظة سيستان وبلوشستان.

وبحسب البيان، تمت الاعتقالات خلال مناورات "شهداء الأمن" الجارية في جنوب شرق البلاد، كما ضبطت القوات سُترتين ناسفتين كانتا بحوزة المعتقلين.

قوات التعبئة تجري مناورة كبرى في طهران

أُجريت مناورة واسعة النطاق شارك فيها عشرات الآلاف من قوات التعبئة (البسيج) الخميس في حرم جامعة الإمام الحسين (ع) في طهران.

الحرس الثوري يصادر شحنة كبيرة من الأسلحة في شمال غرب إيران

أعلنت قاعدة حمزة سيد الشهداء التابعة للقوات البرية في الحرس الثوري بمحافظة أذربيجان الغربية أن قواتها صادرت شحنة كبيرة من الأسلحة كانت جماعات إرهابية تحاول إدخالها إلى البلاد.

إيران تحتل المركز التاسع في دورة الألعاب الأولمبية للصم 2025

حلّ منتخب إيران في المركز التاسع ضمن منافسات الدورة الخامسة والعشرين من الألعاب الأولمبية للصم (Deaflympics).

تشييع جماهيري لـ300 شهيد مجهول الهوية في إيران

شارك المواطنون الإيرانيون، صباح الاثنين، في مراسم تشييع 300 شهيد مجهول الهوية في مختلف أنحاء البلاد، بعدما تم اكتشاف رفاتهم مؤخرًا بعد أكثر من ثلاثة عقود على انتهاء الحرب التي فرضها نظام البعث العراقي على إيران.

