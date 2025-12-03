وزير الثقافة الباكستاني: وقعنا مذكرة تفاهم ثقافية مع إيران وسنترجم أعمال "إقبال" إلى اللغة الأردية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أُقيم مهرجان فجر السينمائي الدولي الثالث والأربعون في شيراز من 26 نوفمبر الى 3 ديسمبر واستضاف المهرجان خلال أيامه السبعة فنانين ومخرجين سينمائيين إيرانيين، بالإضافة إلى فنانين من 200 دولة حول العالم.

وُظّفت ورش عمل لتبادل الخبرات مع الطلاب المشاركين في المهرجان، قدمها مخرجون سينمائيون إيرانيون ودوليون.

اختتم مهرجان فجر السينمائي الدولي مساء الثلاثاء. وكان من بين ضيوف المهرجان أورنجزيب خان كتشي، وزير الثقافة الباكستاني. وقد أجرى مراسل وكالة مهر للأنباء مقابلة مع هذا المسؤول الثقافي، يمكنكم الاطلاع عليها أدناه.

كيف تقيمون مستوى العلاقات الثقافية الحالية بين إيران وباكستان؟

أعتقد أن إيران وباكستان تشتركان في تاريخ وثقافة وحضارة مشتركة، ونحن متحدون تمامًا في جميع جوانب الأنشطة الثقافية في كلا البلدين.

بعد زيارة الرئيس الإيراني إلى باكستان، وقّعنا مذكرة تفاهم بين إيران وباكستان في مجال الثقافة والتراث، وبناءً على هذه المذكرة، تُحرز وزارتا البلدين تقدمًا في تحقيق أهدافها.

بالنظر إلى أوجه التشابه بين البلدين، في أي مجالات ثقافية يُمكن توسيع التعاون؟

أولًا، هناك مجال رئيسي واحد، وهو دراسة رسالة إقبال لاهوري. يُقدّر كلا البلدين أفكار إقبال وآرائه؛ فكما يتمتع بشهرة واسعة وشعبية واسعة بين الباكستانيين، يتمتع أيضًا بمكانة مرموقة في إيران. لدينا تعاون مشترك في ترجمة النسخة الفارسية من أعمال إقبال، التي تُشكل ثلثي قصائده، إلى اللغة الأردية.

ثانيًا، لدينا سياحة دينية بين باكستان وإيران، ولكن بشكل عام، عدد السياح من كلا البلدين الذين يسافرون لفهم بعضهما البعض منخفض جدًا. تسعى الوزارتان إلى تسهيل الظروف للسياح من كلا البلدين ليتمكنوا من زيارتهما لأغراض سياحية.

كيف يُمكن للمؤسسات الثقافية في كلا البلدين المساعدة في تعزيز الأدب الفارسي والترويج له؟

يسعدني القول إن كل جامعة شهيرة ومعروفة تقريبًا في باكستان لديها قسم للغة الفارسية، والناس يتعلمونها. كما تعلمون، قبل دخول بريطانيا شبه القارة الهندية، كانت اللغة الرسمية للبلاط هي الفارسية. لذا، فإن تاريخنا وتراثنا مكتوبان باللغة الفارسية، وجميع المخطوطات القيّمة المتوفرة في متاحفنا مكتوبة بالفارسية. لذلك، نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على كنز اللغة الفارسية في بلدنا، ونريد أيضًا أن يتم اتباع نفس النهج في إيران فيما يتعلق باللغة الأردية.

ما مدى فعالية المعارض والمهرجانات في تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين؟

تُعدّ المهرجانات، مثل مهرجانات الأفلام وغيرها، المصدر الرئيسي للتواصل بين شعبي البلدين. نحن في باكستان ندعم هذه الأنشطة، وأعتقد أنه في إيران أيضًا، من خلال هذه الأنشطة، سيتعزز التواصل بين شعبي البلدين ويزداد نفعًا. ولا سيما مهرجان الفجر السينمائي، الذي نتعلم منه الكثير من صناعة السينما الإيرانية، التي تتمتع بمكانة مرموقة عالميًا. يزورنا مخرجونا ومنتجونا ويعربون عن اهتمامهم به، ونعتقد أننا سنتعلم الكثير من خلال المشاركة في هذا المهرجان.

ما هي اقتراحاتكم لتهيئة الظروف اللازمة لتوسيع التعاون الثقافي؟

أولاً، نرغب في تسهيل إجراءات التأشيرات للسياح من كلا البلدين. ثانياً، يسرني أن أخبركم أننا عقدنا اجتماعاً مع وزير الثقافة، وشكلنا فريق عمل مشتركاً من كلا البلدين لتحليل الوضع وتقديم اقتراحات لتسريع وتيرة العمل. ويسعدني أننا حددنا إطاراً زمنياً يتراوح بين ستة أشهر وسنة لتطبيق ذلك.

كيف تُدار عروض الأفلام عالية الجودة، وخاصةً الأفلام الإيرانية، في باكستان، وهل تلقى استحساناً شعبياً؟

تحظى هذه الأفلام بإقبال كبير، وقد طلبتُ من السيد إسماعيلي أن ننظم لأول مرة مهرجاناً لعيد النوروز على المستوى الحكومي في باكستان، وطلبنا منه المشاركة من خلال جلب أفلام.

دعونا نستضيف أسبوعاً من الأفلام الإيرانية في باكستان، ونعتقد أن الشعب الباكستاني سيحب مشاهدتها على شاشاتنا نظراً للمستوى الرفيع للسينما الإيرانية والممثلين الإيرانيين.

/انتهى/