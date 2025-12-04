الأمريكيون غاضبون؛ والصهاينة قلقون...ضرورة تغيير المعادلة في العراق

وكالة مهر للأنباء، محمد كاظم كاظمي، محلّل في الشؤون السياسية والدولية: جاءت نتائج الانتخابات في العراق خلافًا لتوقّعات واشنطن، الأمر الذي أثار دهشة الكثيرين وأغضب الولايات المتحدة وحليفها الصهيوني. ويجد الأمريكيون أنفسهم مرة أخرى خاسرين في الميدان السياسي العراقي، ويرون بأعينهم كيف أن مليارات الدولارات التي أُنفقت في العراق لم تحقق أهدافهم. ولهذا، فإنهم يطرحون مطالبهم اليوم بصراحة وضغط أكبر.



وفي هذا السياق، يؤكد مارك ساويا، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لشؤون العراق، أنّ «العالم ينظر اليوم إلى العراق بوصفه دولة تملك فرصة حقيقية للقيام بدور أكبر وأكثر تأثيرًا في المنطقة». لكنه يعود مباشرة ليذكّر بشروط واشنطن، قائلاً: «وذلك بشرط أن يُحلّ ملف السلاح الخارج عن سيطرة الدولة بشكل كامل، وأن يُحافَظ على هيبة المؤسسات الرسمية».



ولا يكتفي الأمريكيون بالخطاب الدبلوماسي، بل يلجؤون في بعض الأحيان إلى لغة التهديد واستخدام لهجة خشنة، إذ يلوّحون بين الحين والآخر بإمكانية قيام الصهاينة بعمل عسكري، في محاولة لممارسة المزيد من الضغط على بغداد.



ويبدو أنّ ما يمكن أن يخلّص العراق من هذه المرحلة الحساسة ليس الخضوع للضغوط الخارجية، بل احترام إرادة الديمقراطية وتشكيل حكومة جديدة بسرعة وبقوة، حكومة قادرة على انتزاع عامل الوقت من واشنطن ومنع أي فرصة لتدخّلها المحتمل.



