الادميرال تنكسيري: لدينا اشراف استخباراتي على الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، خلال مناورات "الاقتدار البحرية للحرس الثوري الإيراني" في الخليج الفارسي: "في هذه المناورة، نجري كلاً من السيطرة تحت السطحية، والسيطرة السطحية، والسيطرة على الارتفاعات العالية".

وأكد قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني: "لدينا سيطرة استخباراتية دائمة في الخليج الفارسي، ولكننا في المناورات نتصرف معها بطريقة هادفة، ونضع لها خطوطًا، ونمنحها مسارًا لكيفية أداء مهمتها".

يُقام اليوم مناورة بحرية الحرس الثوري الإيراني الرئيسية في الخليج الفارسي تحت سيطرة استخباراتية كاملة، وقد سُميت هذه المناورة باسم الشهيد الحاج محمد ناظري. وخلال هذه المناورة، نقلت الوحدات البحرية رسالتها الحازمة من خلال إصدار تحذيرات للسفن الأمريكية المتواجدة في المنطقة.

كما تم استخدام أنظمة دفاعية متطورة منها "نواب" و"مجيد" و"ميثاق" في ظروف الحرب الإلكترونية، حيث تمكنت هذه الأنظمة، باستخدام الذكاء الاصطناعي، من تحديد الأهداف الجوية والبحرية في جزء بسيط من الوقت وضربها بدقة عالية.