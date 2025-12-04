طهران تدين بيان مجلس تعاون الخليج الفارسي حول الجزر الايرانية الثلاث

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، عن أسفه لإصرار مجلس تعاون الخليج الفارسي على تكرار ادعاء الإمارات العربية المتحدة الباطل والواهٍ بشأن الجزر الإيرانية أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وأدان الادعاءات الواردة في البيان الختامي للقمة السادسة والأربعين للمجلس بشأن هذه الجزر الإيرانية، وأكد أن الجزر الإيرانية أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، وأن أي ادعاء إقليمي ضدها باطل من الأساس، ويتعارض بشكل واضح مع مبدأ احترام وحدة أراضي الدول وحسن الجوار.

واستذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية سيادة إيران الفعلية والمستمرة وغير المتنازع عليها على هذه الجزر الثلاث لقرون، وصرح بأن تكرار الادعاء الباطل بجزء من أراضي دولة ما لا يغير الحقائق الجغرافية والتاريخية، ولا يُنشئ أي حقوق قانونية للمدعي.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية القائمة على حسن الجوار والتعاون مع الدول المجاورة لتعزيز العلاقات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، داعياً دولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس تعاون الخليج الفارسي إلى الامتناع عن اتخاذ مواقف استفزازية تتعارض مع حسن الجوار تجاه إيران.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على السعي إلى حقوق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حقل آرش النفطي، واعتبر الادعاءات الأحادية الجانب بشأن هذا الحقل باطلة، وأوضح أن إصدار التصريحات المتكررة وتقديم الادعاءات الأحادية الجانب لا يُنشئ أي حقوق للحكومة الكويتية من الناحية القانونية، وأن التوصل إلى اتفاق عادل ودائم بشأن هذا الحقل يتطلب حواراً ثنائياً وجهوداً مشتركة وتهيئة أجواء إيجابية وبناءة تضمن المصالح المشتركة.