العميد نصير زاده: وزارة الدفاع الايرانية أقوى مما كانت عليه قبل حرب الـ 12 يوماً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى العميد نصير زاده، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، بمجموعة من عوائل شهداء وزارة الدفاع بمناسبة يوم تكريم زوجات وأمهات الشهداء وذكرى وفاة السيدة أم البنين (س).

وأكد وزير الدفاع، في إشارة إلى الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم، أن جبهة الحق والباطل اليوم أوضح من أي وقت مضى، وأن الشعوب المظلومة في العالم، من غزة إلى سائر دول العالم، تشهد قمعًا واستغلالًا صريحًا من جبهة الباطل.

عدّد العميد نصير زاده أمثلةً على الظلم والنهب والانهيار الثقافي في عالم اليوم، مؤكدًا أن قائد الثورة الإسلامية هو اليوم حامل لواء جبهة الحق في العالم، وأن على الشعب الإيراني أن يمضي على درب الولاية لاعلاء الجمهورية الاسلامية.

وأشار وزير الدفاع إلى جهود وكفاح موظفي الوزارة اليومي بعد حرب الاثني عشر يومًا، قائلاً: "بفضل الله، تم تعويض جميع الأضرار، وأصبحت قدرة وزارة الدفاع أعلى مما كانت عليه قبل الحرب. وسيستمر هذا النهج بقوة وثبات".

وأكد على ضرورة "تقوية البلاد"، قائلاً: "العدو لا يريد لإيران أن تصبح قوية؛ ولذلك يغتال علمائنا ويستهدف بنيتنا التحتية. السبيل الوحيد لمواجهته هو أن نصبح أقوى في جميع المجالات".