متحدث لجنة الأمن القومي البرلمانية: لا جدوى من التفاوض مع امريكا.. المفاوضات السابقة خدعة لشن هجوم

وقال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، في مقابلة مع وكالة مهر للأنباء، ردًا على من لا يزالون يعتقدون أن حل مشاكل البلاد يكمن في المفاوضات مع الولايات المتحدة: "اعترف الرئيس الأمريكي ترامب مؤخرًا بدوره في التخطيط والتوجيه لهجمات الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية، واعتراف ترامب يُظهر بالدرجة الأولى أن الأمريكيين يكذبون".

وأضاف: "لقد أنكروا سابقًا مشاركتهم في الحرب ضد إيران، واعتراف ترامب يُظهر أن الكذب أصبح مؤسسيًا وبنيويًا في الهيئة الحاكمة الأمريكية".

وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي: "بناءً على ذلك، فإن الأمريكيين مسؤولون بشكل مباشر عن استشهاد أكثر من ألف مواطن إيراني بريء". كان العديد من هؤلاء الأشخاص من النساء والأطفال واليافعين والطلاب، ومعظمهم من المدنيين الذين استشهدوا في حرب الـ 12 يومًا. كما أصيب الكثيرون، والولايات المتحدة مسؤولة عن هذه الأحداث.

وأكد رضائي: يجب أن نعلن بوضوح أن حرب الـ 12 يومًا هي حرب أمريكا على الأمة الإيرانية العظيمة. لقد صمد شعبنا ليس فقط في وجه الكيان الصهيوني، بل أيضًا في وجه الناتو والأمريكيين خلال هذه الأيام الـ 12، مما يدل على عظمة أمتنا.

وأضاف: نقطة أخرى يجب الإشارة إليها هي أن المفاوضات التي أجريناها قبل حرب الـ 12 يومًا وفي بداية هذا العام لم تكن مفاوضات، بل كانت جزءًا من عملية خداع أمريكية وفخًا نصبته لنا لإشغالنا ومهاجمة بلدنا في الوقت المناسب.

وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: لذلك، نعتقد أن المفاوضات مع أمريكا لا تفيدنا. كنا في خضم المفاوضات عندما هاجمنا الأمريكيون، كما اعترف ترامب صراحةً.

أشار ممثل شعب دشتستان في مجلس الشورى الإسلامي إلى أن تكرار الخطأ، برأيي، هو خطأ أكبر، ولا جدوى من التفاوض مع أمريكا الآن. فضررها أكبر من نفعها بالتأكيد، وهي تضر بمصالحنا الوطنية.