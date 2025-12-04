الجمعية البرلمانية الاسيوية تتبنى قرارا بادانة هجمات الكيان الصهيوني على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مستهل اجتماعات اللجنة بمدينة مشهد (شمالي شرق ايران) بينت الوفود البرلمانية المشاركة مواقف بلدانها حول القضايا والتحديات الاقليمية والدولية المشتركة.

وصادقت اللجنة الدائمة للشؤون السياسية للجمعية البرلمانية الاسيوية بدعم قاطع من الاعضاء على قرار تقدمت به ايران في التنديد بالهجمات العسكرية للكيان الصهيوني وامريكا على الاراضي الايرانية في حزيران/يونيو الماضي.

كما صادقت لجنة فلسطين في اجتماع منفصل وبدعم قاطع من الاعضاء على قرار شامل بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم. بما فيها التاكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وافتتحت اعمال اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية الاسيوية صباح اليوم الخميس بمدينة مشهد بمشاركة 15 وفدا برلمانية من الدول الاسيوية.