وزير الخارجية الايراني والرئيس الاذربيجاني يؤكدان على اهمية توسيع العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية السيد عباس عراقجي مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف صباح اليوم الاثنين في باكو، وناقش معه العلاقات الثنائية والقضايا التي تهم الجانبين.

خلال هذا اللقاء، جرى تبادل سلسلة من القضايا الثنائية، بما في ذلك عملية التفاعل السياسي، وقضايا الجوار، وآليات إدارة العلاقات بين البلدين.

ونقل وزير خارجية بلادنا تحيات الرئيس بزشكيان الحارة إلى رئيس أذربيجان، مؤكدًا عزم الجمهورية الإسلامية الايرانية وإرادتها على توطيد وتوسيع العلاقات مع جمهورية أذربيجان في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى الروابط الراسخة والعميقة بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية على أهمية المنظور طويل الأمد في علاقات الجوار، ودور المشاورات الدبلوماسية المستمرة في إزالة سوء الفهم وإدارة القضايا المشتركة.

ووصف رئيس جمهورية أذربيجان، في معرض نقله تحياته للرئيس بزشكيان، زيارته إلى باكو بأنها زيارة تاريخية لعبت دورًا مهمًا في تعزيز التفاهم وتحسين العلاقات بين البلدين.

أعرب رئيس أذربيجان عن سعادته بالتطور المتنامي للعلاقات بين البلدين، مؤكدًا استعداد أذربيجان لتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لتوسيع هذه العلاقات.

ومن المقرر أيضًا أن يلتقي عراقجي وزير الخارجية الأذربيجاني جيحون بيراموف، وسيُعقد مؤتمر صحفي بينهما عقب هذا اللقاء.

ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات القضايا الثنائية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، والتطورات في منطقة القوقاز.

