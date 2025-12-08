5 مصارعین إيرانيين بين المرشحين لأفضل مصارعي العالم لعام 2025

أفادت وكالة مهر للأنباء، فإن فريق إيران الوطني للمصارعة اليونانية الرومانية بثلاثة ممثلين، وفريق إيران الوطني للمصارعة الحرة بممثلين، إلى جانب الولايات المتحدة، لديهما أكبر عدد من المرشحين بين مختلف الدول. في فئة المصارعة الحرة، يتنافس رحمان عموزاد وأمير حسين زارع على لقب أفضل مصارع لهذا العام مع المصارعين التاليين:

زائور أوغوييف (روسيا)، زاهد فالنسيا (الولايات المتحدة)، كايل سنايدر (الولايات المتحدة).

في فئة المصارعة اليونانية الرومانية، كان سعيد إسماعيلي، غلام رضا فروخي، ومحمد هادي ساروي من بين المرشحين النهائيين، وسيتنافسون على هذا اللقب مع المصارعين التاليين:

مالخاس أمويان (أرمينيا)، أيت جان خالماخانوف (كازاخستان).

تجدر الإشارة إلى أنه من بين المرشحين العشرة، هناك خمسة مصارعين إيرانيين، أي ما نسبته 50% من إجمالي المرشحين؛ وهي إحصائية تشير إلى المكانة المرموقة للمصارعة الإيرانية في العالم.

