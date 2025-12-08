الشرطة تعلن عن سبب الحادث الذي تعرضت له عائلة نائب الرئيس

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ردًا على سؤال حول بعض الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الحادث الذي أدى إلى وفاة عائلة نائب الرئيس، قال العميد حسيني: "لقد كان حادثًا مريرًا ومؤسفًا للغاية. يعلق خبراء الشرطة على الحادث بناءً على الآثار والعلامات والأدلة في موقع الحادث. في هذا الحادث، لم يلاحظ الخبير الأولي ولا الفرق الإضافية المرسلة أي آثار عاكسة أو تغيرات مفاجئة في الاتجاه.

وأوضح: "عندما لا توجد آثار لرد فعل السائق الفوري على سطح الإسفلت، فهذا يعني أن السائق لم يكن مسيطرًا على السيارة حتى لحظة الاصطدام، والسبب الرئيسي لهذا الوضع هو التعب والنعاس. انفجر الإطار بعد الاصطدام وبسبب شدة الاصطدام.

وأكد قائد شرطة المرور: "حتى لو افترضنا أن سيارة أخرى تسببت في الانحراف، فإن عنوان السبب فقط هو الذي سيتغير تمامًا وسيظل الحادث ناتجًا عن عدم القدرة على التحكم في السيارة. لم يكن هناك أي عامل آخر متورط في وقوع هذا الحادث".

