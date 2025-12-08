إسلامي: لا يوجد مفتشون من الوكالة الدولية في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد إسلامي، على هامش حفل يوم الطالب أمام الصحفيين، ردًا على سؤال حول وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليًا في إيران: لا، لا يوجد مفتشون في إيران.

