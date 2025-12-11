  1. إيران
الولايات المتحدة والفيفا تتجاهلا طلبات الاتحادين الإيراني والمصري لكرة القدم

لم يغير منظمو كأس العالم 2026 قرارهم، على الرغم من طلبات الاتحادين الإيراني والمصري لكرة القدم بعدم إثارة قضايا تتعلق بـ "ميول جنسية محددة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، سيلتقي منتخبا إيران ومصر لكرة القدم في الأسبوع الثالث من دور المجموعات لكأس العالم 2026،على ملعب رومان فيلد في سياتل. ويعتزم منظمو البطولة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تكريم الأشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة خلال المباراة، وهو ما أثار رد فعل رسمي من اتحادي كرة القدم في البلدين. وطالب مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مع نظيره المصري، الفيفا بعدم إقامة مثل هذا الحفل في المباراة، وهو ما عارضه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأفادت قناة RT الإعلامية: أن منظمي كأس العالم 2026 لم يغيروا قرارهم بشأن كيفية إقامة المباراة بين المنتخبين، رغم طلب الاتحادين الإيراني والمصري عدم إثارة قضايا تتعلق بالميول الجنسية المختلفة.

