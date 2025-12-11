بزشكيان يزور معرض الوثائق التاريخية الإيرانية حول آسيا الوسطى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار الرئيس مسعود بزشكيان، صباح الخميس الموافق 11 ديسمبر، على هامش الاجتماع الثنائي بين رئيسي إيران وكازاخستان، معرضًا للوثائق التاريخية المتعلقة بوجود الإيرانيين وتفاعلاتهم وعلاقاتهم مع سكان منطقة آسيا الوسطى، ومنطقة نهر سيحون، وخانات كازاخستان.

ويهدف هذا المعرض، الذي يُعنى بعرض مقتطفات من الوثائق التاريخية للحكومة الإيرانية في مجال العلاقات الثقافية والسياسية والحضارية مع المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من العالم الإيراني، إلى ضم مجموعة من المخطوطات والمراسلات التاريخية والخرائط القديمة والوثائق الرسمية والتقارير الدورية التي تُظهر المكانة التاريخية لمنطقة نهر سيحون وخانات كازاخستان في تطورات وأحداث العلاقات بين البلدين.

خلال هذه الزيارة، قدّم الخبراء المنظمون للمعرض شروحاتٍ حول تاريخ الوجود الإيراني في المجالات الثقافية والإدارية لآسيا الوسطى، ودور هذه المنطقة في التبادلات التاريخية لطريق الحرير، والروابط القديمة بين شعوب نهر سيحون والأراضي الإيرانية. كما اطلع الوفد الإيراني على وثائق من فترات مختلفة كشفت عن أوجه تشابه لغوية وثقافية واقتصادية عميقة بين المنطقتين.

