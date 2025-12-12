روسيا تعلن عن إسقاط 90 مسيرة أوكرانية وتدمير 4 مجموعات هجومية في سومي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت إلى أن الدفاعات الجوية دمرت 63 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و8 فوق مقاطعة ياروسلافل، و4 فوق مقاطعة موسكو، و3 فوق كل من مقاطعتي سمولينسك وتفير ومنطقة حوض البحر الأسود.

وأسقطت طائرتين فوق كل من مقاطعتي تامبوف وتولا، وواحدة فوق كل من مقاطعتي أوريول وروستوف.

كذلك، أفادت مصادر عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك" بتدمير 4 مجموعات هجومية تابعة للواء 158 من القوات المسلحة الأوكرانية خلال محاولتها تنفيذ هجوم مضاد في مقاطعة سومي.

وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية "حاولت تحريك 4 مجموعات هجومية من اللواء 158 الآلي المنفصل نحو أليكسييفكا. ونتيجةً لاشتباك ناري واسع النطاق، تم تدمير جميع المجموعات القتالية المعادية".

/انتهى/