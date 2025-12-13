كارثة إنسانية في غزة: استشهاد 14 فلسطينياً اثر البرد والسيول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت مصادر طبية أن موجة البرد أودت بحياة الشهداء، في ظل ظروف كارثية تواجهها مئات الآلاف من النازحين داخل خيام متهالكة لا تقاوم الرياح أو السيول، وسط انعدام شبه تام لوسائل التدفئة وحماية الأطفال، مما يفاقم من المأساة الإنسانية. كما انهار مبنى سكني في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، وانتشلت فرق الدفاع المدني جثامين أربعة شهداء، بينهم طفلان، من تحت أنقاض منزل في منطقة "بير النعجة".

وأفاد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق بتضرر أكثر من 140 ألف شخص جراء السيول في نحو 200 موقع إيواء، مطالبًا بإزالة العراقيل الإسرائيلية أمام المساعدات واستئناف عمل الأونروا دون قيود. كما أطلق متحدث اليونيسيف جوناثان كريكس نداءً عاجلاً لإدخال الملابس الشتوية والخيام الصالحة لحماية الأطفال.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن استشهاد فلسطينيين بالبرد والغرق دليل على استمرار حرب الإبادة الجماعية بوسائل مختلفة، في ظل حصار يمنع دخول مستلزمات الإيواء الكافية.

سياسياً، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً نرويجياً يلزم الاحتلال الإسرائيلي بفتح المعابر فوراً وغير مشروط لإدخال المساعدات، وتوفير الغذاء والمأوى، وحماية الطواقم الإغاثية، ومنع التهجير والتجويع. ورغم ذلك، يستمر الاحتلال في عرقلة المساعدات، مما يهدد بتفاقم المجاعة لدى 2.4 مليون مواطن.

أما الرد الإسرائيلي والأمريكي فكان رفضاً للقرار، مع تكرار الادعاءات ضد الأونروا التي نفتها تحقيقات مستقلة.

هذه الكارثة تأتي في سياق حرب الإبادة المستمرة منذ أكتوبر 2023، التي أسفرت عن أكثر من 70 ألف شهيد وتدمير واسع للبنية التحتية.

/انتهى/