انتخاب ايران نائباً لرئيس اللجنة الخاصة لميثاق الأمم المتحدة وعضواً في هيئتها الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اجتماع عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، انتُخبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية نائبا لرئيس اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وعضواً في هيئتها الرئاسية.

وتضطلع اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة، التي أُنشئت عام ١٩٧٤ في إطار الأمم المتحدة، بدورٍ هامٍ ومباشرٍ في تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وتتمثل مهمتها في دراسة المقترحات الرامية إلى تحسين كفاءة وفعالية الأمم المتحدة في إطار ميثاق هذه المنظمة.

ومن بين مهام هذه اللجنة معالجة القضايا المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين، وتعزيز التسوية السلمية للنزاعات، وتعزيز قواعد القانون الدولي.

وفي ظل الوضع الذي يواجه فيه النظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة تحديات خطيرة وتزايدت فيه الانتهاكات الجسيمة لمبادئ الميثاق بشكل غير مسبوق، أصبحت اللجنة الخاصة بميثاق الأمم المتحدة ذات أهمية متزايدة كمنصة قانونية لدعم السيادة المتساوية للدول، وحظر استخدام القوة، والحل السلمي للنزاعات، وتلعب دوراً حيوياً في تعزيز سيادة القانون والحفاظ على مصداقية النظام القانوني الدولي.