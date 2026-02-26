الجولة الثالثة من المفاوضات الايرانية الامريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه جرى خلال اللقاء استعراض وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الملف النووي ورفع العقوبات، حيث نُقلت إلى الجانب العُماني نقاط وملاحظات إيران.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره لجهود نظيره العُماني في المساعدة على دفع المسار الدبلوماسي القائم، معتبراً أن نجاح المفاوضات يتطلب جدية الطرف الآخر والامتناع عن تبني مواقف وسلوكيات متناقضة.

من جانبه، أشاد وزير خارجية سلطنة عُمان بثبات إيران في اتباع النهج الدبلوماسي حيال القضية النووية، مؤكداً استعداد بلاده لمواصلة مساعيها الحميدة وتقديم كل أشكال الدعم لاستمرار هذا المسار، ومعربًا عن أمله في أن تفضي هذه المفاوضات، في ظل جدية متبادلة من الأطراف المعنية، إلى نتائج ترضي الجانبين.

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا يوم الخميس، بمشاركة وفدي البلدين.

