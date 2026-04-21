بيان وزارة الخارجية حول العدوان الأمريكي على سفينة تجارية إيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان وزارة الخارجية ما يلي:

"تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات العمل غير القانوني والوحشي الذي ارتكبه الجيش الأمريكي الإرهابي بالهجوم على السفينة التجارية الإيرانية "توسكا"، والذي وقع مساء يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026، بالقرب من سواحل إيران في بحر عُمان.

هذا العمل، الذي رافقه ترهيب البحارة وطاقم السفينة وعائلاتهم، هو قرصنة بحرية وعمل إرهابي لا ينتهك فقط المبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بل هو أيضاً مثال آخر على انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار ويعتبر عملاً عدوانياً ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

لفتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتباه الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن التابع للمنظمة، وكذلك المنظمة البحرية الدولية، إلى هذه القضية، ودعت إلى إدانة قوية وجادة ورد فعل حازم من المؤسسات الدولية والحكومات المسؤولة على العمل الإجرامي الذي قامت به الولايات المتحدة ضد الشحن التجاري الدولي.

بينما تحذر الجمهورية الإسلامية الإيرانية من العواقب الخطيرة للغاية لهذا العمل غير القانوني والإجرامي الذي قامت به الولايات المتحدة، فإنها تؤكد على ضرورة الإفراج الفوري عن السفينة الإيرانية وبحارتها وطاقمها وعائلاتهم."

