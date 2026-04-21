الإمارات وقطر من بين الأندية الجديدة المهتمة بلاعب المنتخب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قليزاده، الجناح الإيراني في فريق ليخ بوزنان، والذي يمتد عقده مع النادي حتى نهاية الموسم الحالي، قد تلقّى عروضًا من أندية في دول الخليج الفارسی.

وأفاد موقع "غول" البولندي أنّ ناديي قطر والإمارات مهتمان بضمّ لاعب الوسط الإيراني. ويُقال إنّ الوضع السياسي العالمي يؤثر أيضًا على قراره.

في ظلّ التوترات الحالية بين إيران والولايات المتحدة، يبدو عودته إلى الدوري الإيراني المحلي أمرًا مستبعدًا، وهو ما سبق أن أثير في بعض وسائل الإعلام.

كما يُحتمل أن يُجدّد نادي ليخ بوزنان عقده للاحتفاظ بهذا اللاعب الدولي. لعب قليزاده 17 مباراة في الدوري البولندي الممتاز هذا الموسم، مسجلاً 5 أهداف ومقدماً 4 تمريرات حاسمة.

كما أنه عضو في المنتخب الإيراني لكرة القدم، الذي تأهل لكأس العالم القادمة، إلا أن مشاركته النهائية في البطولة لا تزال غير مؤكدة.

