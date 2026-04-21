٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ١:٣٧ م

انتشال أكثر من سبعة آلاف شخص من تحت الأنقاض سالمين في الحرب الاخيرة

أعلنت جمعية الهلال الاحمر الايراني أنه تم انتشال أكثر من سبعة آلاف شخص من تحت الأنقاض سالمين في الحرب المفروضة مؤخرًا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إشارة إلى شدة الهجمات في الحرب الأخيرة والخدمات المتواصلة التي يقدمها الطاقم الطبي والإغاثي، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر: "إن انتشال أكثر من سبعة آلاف شخص من تحت الأنقاض سالمين في الحرب المفروضة مؤخرًا يُظهر قوة وسرعة وشجاعة فرق الإغاثة".

وأضاف بير حسين كوليوند: "خلال هذه الهجمات، تضررت مراكز عديدة، من بينها مستشفى ولي العصر، ومراكز الرعاية الاجتماعية، ودور الحضانة، ومستشفى الشهيد رجائي، وكان من واجبنا رفع هذه الحالات ومتابعتها على المستوى العالمي".

وتابع: يجري جمع الوثائق المتعلقة بهذه الحوادث لمتابعتها باعتبارها جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان في المحافل الدولية، حيث أن لهذه القضية أبعاداً قانونية خاصة.

رمز الخبر 1970142
جواد ماستری فراهانی

You are replying to: .
