إيران وتركمانستان تناقشان قضايا النقل والتجارة والاقتصاد والطاقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزيرة الطرق والتنمية الحضرية ووزیر خارجية تركمانستان أجریا اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا لمناقشة قضايا النقل والتجارة والاقتصاد والطاقة.

وأعربت "صادق"، خلال هذه المكالمة الهاتفية، عن تقدیرها لتعاطف سلطات ومسؤولو تركمانستان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في استشهاد القائد الشهید للثورة الإسلامیة وعدد من القادة العسكريين والمسؤولين والشعب الإيراني، فضلاً عن المساعدات الإنسانية التي قدمتها تلك الدولة، ودعت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضافت: منذ بداية الهجمات الأمريكية والصهيونية على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شهدنا المواقف الإيجابية والإجراءات المخلصة لتركمانستان والتي تستحق التقدير.

من جانبه أعلن وزير خارجية تركمانستان، خلال هذه المحادثة، استعداد بلاده لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع إيران في أقرب فرصة مناسبة وأعرب عن ارتياحه لهذه المحادثة قائلا: منذ بداية الهجمات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ظلت حدود تركمانستان مفتوحة أمام إيران ونحن نأسف بشدة للمآسي التي وقعت في إيران.

و أكد "رشید مردوف" على متابعة القضايا التي أثارها وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية.

کما أعلن استعداد بلاده لمتابعة مشاريع اقتصادية مشتركة.

