عراقجي: الوضع في مضيق هرمز نتيجة مباشرة للعدوان الاميركي الصهيوني على ايران

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه جرى خلال هذا الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن تطورات المنطقة، والتداعيات الأمنية والقانونية والاقتصادية للعدوان العسكري الأمريكي والصهيوني ضد إيران.

واستعرض وزير الخارجية الايراني الجرائم التي ارتكبها المعتدون الأمريكيون والصهاينة ضد إيران خلال العدوان العسكري الأخير، مؤكداً على مسؤولية كافة الدول في إدانة الانتهاكات الصارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من قبل المعتدين.

كما اعتبر الوضع الراهن في مضيق هرمز بانه نتيجة مباشرة لانتهاك القوانين والغطرسة الأمريكية في الاعتداء العسكري على دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة، مبيناً أن إيران، بصفتها الدولة الساحلية لمضيق هرمز، اتخذت تدابير وفقاً للقانون الدولي لصون أمنها القومي في مواجهة العدوان والتهديدات الأمريكية والصهيونية، وإن مسؤولية تداعيات هذا الوضع على الاقتصاد العالمي تقع على عاتق المعتدين.

وأشار عراقجي أيضاً إلى الهجمات العدوانية الأمريكية والصهيونية ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية، واصفاً صمت الدول الأوروبية حيال هذا الانتهاك الإجرامي للقانون بأنه غير مقبول، وحذر من الإضعاف المتزايد للقانون الدولي ونظام منع الانتشار النووي نتيجة المعايير المزدوجة للدول الأوروبية تجاه هذا الملف.

كما تباحث وزيرا خارجية إيران وإيطاليا حول تطورات الأوضاع في لبنان وضرورة احترام وقف إطلاق النار.

من جانبه، أكد وزير خارجية إيطاليا على أهمية إرساء الأمن والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي، معرباً عن استعداد بلاده للمساهمة في تعزيز الاستقرار في كافة أنحاء المنطقة.