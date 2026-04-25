٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٨:٣٦ ص

الحرس الثوري الإيراني: احتجاز سفينة يشتبه بتعاونها مع الجيش الأمريكي

أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز سفينة "EPAMINODES" المشتبه بتعاونها مع الجيش الأمريكي، المصنّف في طهران كمنظمة إرهابية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وبعد مراجعة ورصد استخباراتي أجرته البحرية التابعة للحرس الثوري على مدى الأشهر الستة الماضية، تبين أن سفينة "EPAMINODES" قامت بعدة عمليات تردد إلى موانئ أمريكية، ونتيجة لتجاهلها التحذيرات وارتكابها مخالفات ملاحية متعددة، قامت البحرية التابعة للحرس الثوري باحتجازها.

وأظهرت آخر المعطيات أن السفينة "EPAMINODES" هي سفينة حاويات، وكانت في طريقها إلى ميناء موندرا في الهند.

وتُبحر هذه السفينة حالياً تحت علم ليبيريا. وقد تم تسجيل آخر موقع لها قبل يومين بالقرب من جزيرة لارك، شرق مضيق هرمز.

ووفقاً للبيانات المسجلة، فقد رست السفينة خلال الفترة من أكتوبر 2024 حتى يناير 2026، ستة وثلاثين مرة في أحد عشر ميناءً أمريكياً مختلفاً، وفرغت نحو 299 ألف طن من البضائع.

