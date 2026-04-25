قاليباف يعلق على تصريحات وزير الخزانة الأمريكي بشأن السندات المالية للدول العربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تعليقا على نشر خبر تقييد الإمارات العربية المتحدة والدول العربية لبيع السندات، كتب رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، في منشور باللغة الإنجليزية على صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي X: "بحسب وزير الخزانة الأمريكي، تم تفعيل خطوط مقايضة العملات "لمنع البيع غير النظامي للأصول الأمريكية" من قبل الدول العربية. هذا يعني أن بعض حاملي السندات لا يستطيعون بيع أسهمهم بحرية، وأن الولايات المتحدة قد قيّدت بيع أصولهم!"

وتابع رئيس البرلمان، مشيرًا إلى حساسية النظام المالي الأمريكي تجاه بيع السندات، قائلاً: "في الواقع، هناك سقف غير مكتوب للمبيعات يتعين على الحكومة والمستثمرين المؤسسيين الالتزام به. إذا تفاقم الوضع، فسيتم إغلاق باب بيع هذه الأسهم تمامًا!"

وكتب قاليباف أيضاً في هذا المقال محذراً حاملي السندات: "بيعوا السندات ما دام لديكم الوقت. خط المواجهة بالنسبة لهم هو في الواقع منحنى عائد السندات".

