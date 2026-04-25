رئيس الجمهورية في ذكرى هزيمة أمريكا في طبس: النصر الإلهي يتجلى فوق كل إرادة

أفادت وكالة مهر للأنباء، وجّه رئيس الجمهورية اليوم السبت رسالة عبر منصة "إكس" بمناسبة ذكرى الانكسار التاريخي الذي منيت به أمريكا في صحراء طبس، قال فيها: "في مثل هذا اليوم، تجلّى النصر الإلهي، وظهرت إرادة الله مسيطرة على أي إرادة أخرى".

وأضاف في رسالته: "هذا العام، دوّن النصر الإلهي صفحة طبس جديدة في جنوب أصفهان، وأثبت أن إله رمال طبس هو نفسه الإله الحامي لأبناء هذه الأرض".

كما شدّد رئيس الجمهورية على قوله: "أتمنى أن تشكّل مثل هذه الهزائم التاريخية درساً وعبرة للمستكبرين في جميع أنحاء العالم".

يُذكَر أن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر كانت قد حاولت، في 25 نيسان/أبريل عام 1980، إنقاذ الرهائن الأمريكيين المحتجزين داخل السفارة الأمريكية بطهران، من خلال عملية عسكرية أطلِق عليها اسم "مخلب النسر". هذه العملية، التي نفذتها القوات المسلحة الأمريكية بالاشتراك مع القوات الخاصة، باءت بالفشل الذريع بعد أن هبت عاصفة ترابية قوية في صحراء طبس بوسط إيران، مما أسفر عن تدمير طائرتين ومقتل ثمانية جنود أمريكيين.

