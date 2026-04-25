رئيس القضاء الايراني: امريكا واسرائيل تسعيان لبث الفرقة بين الشعب والمسؤولين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حجة الإسلام " إيجئي" اليوم السبت عدد من رؤساء محاكم العدل في المحافظات في إطار اجتماعاته المتواصلة مع المسؤولين القضائيين وقال: إن العدو لم يتمکن من تحقیق مؤامراته وأهدافه الخبيثة ضد إيران الإسلامية، وهناك في أي لحظة احتمال تدبير مؤامرة أو القيام بخطوة عدائية جديدة من جانب الأعداء.

وأضاف: إن أمل العدو في الوقت الراهن معلَّق على اللجوء إلى المكر والخداع عبر التركيز على الحرب الناعمة والعمليات النفسية، من أجل كسر الاتحاد المقدس للشعب الإيراني باعتباره الركيزة الأساسية لإنتاج القوة.

وشدد رئيس السلطة القضائية:إن الولايات المتحدة والکیان الصهيوني يستهدفان الوحدة الوطنية، والانسجام الاجتماعي، والتقارب والتآزر بين السلطات الثلاث والوحدة بين الشعب والمسؤولين في إيران.

وحذّر حجة الإسلام " إيجئي" قائلاً: إن العدو يأمل أن ينال عبر احداث الانقسام بین الشعب ما عجز عن تحقيقه في "الميدان" و"الدبلوماسية" لذلك ينبغي لأصحاب الأقلام والمنابر، والفاعلين في الفضاء الافتراضي ووسائل الإعلام، أن يتحلوا باليقظة في هذا المجال.

وأضاف: إن الرئيس الأميركي الوهمي يظن أنه من خلال التبجح والتباهي بوجود خلافات بين الشعب والمسؤولين في إيران، يمكنه تغيير ميزان القوى لصالح الولايات المتحدة المهزومة.

