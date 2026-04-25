عراقجي يستعرض مواقف إيران المبدئية حول وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، الذي يزور إسلام آباد لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الباكستانيين، عصر اليوم، التقى برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره السيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، بحث وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى عزم وإرادة كبار المسؤولين في كلا البلدين على مواصلة مسار الارتقاء المتزايد بالعلاقات والتعاون الثنائي، فضلاً عن التنسيق والتعاون على المستوى المتعدد الأطراف والمنظمات الدولية، معرباً عن ثقته بأن هذا المسار سيستمر بقوة وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمسلمين.

من جانبه، أشار وزير الخارجية إلى اهتمام قائد الثورة والرئيس بزشكيان بالتعزيز الشامل للعلاقات مع دول الجوار، لاسيما باكستان، مؤكداً على المكانة الخاصة التي تحظى بها باكستان في السياسة والعلاقات الخارجية الإيرانية، وعزم إيران على تطوير العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.

وأعرب عراقجي عن تقديره للجهود الحثيثة التي بذلها كبار المسؤولين في الحكومة الباكستانية لإنهاء الحرب المفروضة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني ضد إيران وإقرار وقف إطلاق النار، فضلاً عن حسن استضافة المفاوضات، مستعرضاً مواقف إيران المبدئية تجاه آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار والإنهاء الكامل للحرب المفروضة ضد إيران.

كما أشار وزير الخارجية إلى استمرار جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة واعتداءاته المتكررة على السيادة الوطنية وسلامة الأراضي اللبنانية، مثمناً مواقف باكستان، حكومةً وشعباً، في دعم وتضامنها مع الشعب الفلسطيني المظلوم، والاهتمام الباكستاني الخاص بتنفيذ تفاهم وقف إطلاق النار بشأن لبنان.