تضاعف طاقة نقل البضائع لخط السكك الحديدية العابر لإيران إلى تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال جبار علي ذاكري، المدير العام لسكك الحديد الإيرانية: إن سعة خط النقل العابر من إيران إلى تركيا ستتجاوز هذا العام مليون طن سنوياً، مضيفاً: نسعى إلى زيادة هذه القدرة خلال السنوات القادمة إلى 15 مليون طن سنوياً.

وأوضح أن ربط خط سكة حديد مرند بـ "تششم ثريا" يعد أحد أهم مشاريع السكك الحديدية في البلاد، مشيراً إلى أن هذا المسار سيكون الأكثر اقتصاداً وأماناً لنقل البضائع من الصين إلى أوروبا والعكس.

وأعلن ذاكري عن الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمرحلة الأولى من هذا المشروع الوطني، مضيفاً: ستبدأ الأعمال التنفيذية لهذا المشروع الكبير خلال الشهرين المقبلين، كما أن دراسات المراحل التالية من هذا المشروع على وشك الإنجاز.

وأشار المدير العام لسكك الحديد الإيرانية إلى أن الهدف الذي نسعى إليه هو توفير البنية التحتية اللازمة لتطوير التجارة الخارجية، لا سيما تحقيق تجارة سنوية قيمتها 30 مليار دولار مع دولة تركيا.

كما أعرب عن شكره لتعاون مسؤولي محافظة آذربايجان غربي في إزالة العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع الوطنية لخط السكك الحديدية.