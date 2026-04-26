بزشكيان: العلاقات الإيرانية الفيتنامية لديها إمكانات كبيرة للتوسع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح مسعود بزشكيان في رسالة تهنئة بمناسبة انتخاب "ثو لام" رئيسًا لفيتنام في الدورة السادسة عشرة للجمعية الوطنية: "يسرّني أن أرى العلاقات الودية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، كدولتين مستقلتين لهما مواقف مبدئية وسياسة خارجية قائمة على القانون الدولي والاحترام المتبادل والمسؤولية في الساحة الدولية في جميع المجالات، تسير على الطريق الصحيح".

وأكد الرئيس بزشكيان، مشيراً إلى أنه على الرغم من قدرات وإمكانيات البلدين، فإن العلاقات الثنائية بينهما تتمتع بإمكانات كبيرة للتعمق والتوسع بما يتماشى مع مصالح الشعبين، قائلاً: لذلك، أود أن أعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز مستوى العلاقات الثنائية والتعاون المتبادل بما يتماشى مع دعم التعددية.

