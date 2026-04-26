عراقجي يناقش تطورات الاوضاع مع نظيره القطري

وأفادت وكالة أنباء مهر بأن معالي السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والتوجهات الدبلوماسية الراهنة خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر.

وفي هذا الاتصال، شرح معالي وزير الخارجية الإيراني جوانب مختلفة من الوضع الراهن في المنطقة، لا سيما التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار والتحديات التي تواجه ترسيخه، وأطلع نظيره القطري على آخر المبادرات والجهود الدبلوماسية التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء الحرب وخفض حدة التوتر.

وفي سياق متصل، أكد الجانبان، مع الإشارة إلى أهمية الدور البنّاء لدول المنطقة في إدارة الأزمات، على ضرورة استمرار المشاورات والتنسيق الدبلوماسي لدعم مبادرات السلام وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ورحب معالي وزير الخارجية القطري بالنهج الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً استعداد بلاده لمواصلة دورها الفاعل في الوساطة وتيسير المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب.

