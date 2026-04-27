استئناف الرحلات الجوية في مطار الشهيد باكري بأرومية بعد توقف دام 58 يوماً

أفادت وكالة مهر للأنباء أن عظيم طهماسبي صرّح قائلاً: "تم توفير جميع متطلبات السلامة والمعايير اللازمة لاستئناف الرحلات الجوية في مطار أرومية"، مضيفاً أن الرحلة الأولى بعد توقف العمليات الجوية خلال حرب رمضان ومرحلة وقف إطلاق النار، أقلعت في الساعة 10:15 من صباح اليوم الاثنين (27 أبريل 2026) من مطار الشهيد باكري بأرومية متجهة إلى طهران.

وتابع طهماسبي قائلاً: "الرحلة الثانية من مطار الشهيد باكري بأرومية ستُجرى اليوم الاثنين على خط أرومية-طهران والعكس، حيث ستقلع من طهران الساعة 12:00 ظهراً متجهة إلى أرومية، ومن أرومية الساعة 14:00 عائدة إلى طهران".

كما أعلن المدير العام لمطارات أذربيجان الغربية عن تسيير رحلات خارجية على خط أرومية-إسطنبول، وقال: "ستنفذ هذه الرحلات بواسطة شركة الطيران إير تور (Airtour) اعتباراً من 4 مايو 2026 ، وذلك يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع".

