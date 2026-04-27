افتتاح العيادات الطبية الخاصة بالزوار الإيرانيين في المدينة المنورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "مرعشي": إن الفريق الطبي يضم أطباءً وممرضين وعناصر دعم لوجستي، وقد باشر مهامه فور وصوله.

وأضاف:إنه وفقا للخطط الموضوعة، سيجري تشغيل عيادتين على مدار 24 ساعة في المدينة المنوّرة لتقديم الخدمات اللازمة للزوار.

وتابع قائلا: إن هذه المراكز الطبية تُجهّز بالقرب من أماكن إقامة الزوار لتسهيل وصولهم إلی الخدمات الطبیة، وقد أعلن مسؤولو مركز الطبّ للحج والزيارة أن جميع الإمكانات اللازمة لتقديم خدمات مناسبة قد تم توفيرها، كما أُجريت التنسيقات المطلوبة مع المسؤولين المحليين في المملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس مركز الطب للحج والزيارة:إن وجود هذه الفرق يهدف إلى تعزيز مستوى صحة ورفاه الزوار الإيرانيين خلال إقامتهم في المدينة، ومع اقتراب موعد الإیفاد الواسع للزوار تزداد أهمية هذه الخدمات.

وأضاف:إنه سيتم خلال الأيام المقبلة إرسال مجموعات إضافية من الكادر الطبي إلى المدينة المنوّرة لمواصلة تقديم خدمات عالية الجودة، لافتاً إلى أنّ جميع أفراد الفرق الموفدة خضعوا للتدريبات التخصصية اللازمة، وان الخدمات الطبية المقدمة ستكون وفق أحدث المعايير.

وختم مرعشي بالقول مع الانتشار الكامل لهذه الفرق ستبدأ عملية تقديم الخدمات الطبية للزوار الإيرانيين في المدينة المنورة بشكل رسمي وواسع النطاق.