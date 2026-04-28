وزير الدفاع الروسي: موسكو وطهران ستظلان داعمتين لبعضهما البعض في أي ظرف

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة "تاس" الروسية، أن أندري بيلوسوف، وزير الدفاع الروسي، التقى مساء الاثنين في مدينة بيشكيك مع سردار رضا طلائي نيك، المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية ودعم القوات المسلحة، وذلك على هامش لقاء جمعه مع نظيره الإيراني.

وقال وزير الدفاع الروسي: "نحن نرغب في تسوية النزاعات فقط من خلال الوسائل الدبلوماسية، وندعم سيادة إيران وسلامة أراضيها".

وأضاف بيلوسوف، مخاطباً نظيره الإيراني: "أتمنى للشعب الإيراني الشقيق وقواته المسلحة الصمود والشجاعة لتجاوز جميع التهديدات التي تواجهها".

وشدد الوزير الروسي على أن "روسيا مستعدة لاتخاذ أي إجراء ممكن لحل هذه الأزمة".

وأكد بيلوسوف أن موسكو وطهران، كما في الماضي، ستظلان داعمتين لبعضهما البعض في أي ظرف وتحت أي سيناريو يطرأ.

من جانبه، أعرب طلائي نيك عن شكره لبيلوسوف على الفرصة التي أتيحت لإجراء اللقاء والتشاور حول القضايا الراهنة في التعاون الثنائي.

/انتهى/