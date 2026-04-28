إيران تقدم احتجاج رسمي على الهجمات ضد البنى التحتية للاتصالات في اجتماع الاتحاد الدولي للاتصالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى الوزير سيد ستار هاشمي، اتصالاً بالرئيس الدوري لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، اليوم الثلاثاء، وأعرب خلاله عن احتجاجه على الهجمات التي استهدفت البنى التحتية للاتصالات في البلاد، مطالباً بإدراج هذه الإجراءات على جدول أعمال الاجتماع القادم وإدانتها.

وعشية انعقاد اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اتصال هاتفي مع بوسون تيجاني، وزير الاتصالات النيجيري والرئيس الدوري لهذا المجلس، الموضوعات المتعلقة بجدول أعمال الاجتماع.

وفي هذا الاتصال، أدان هاشمي الهجمات التي وقعت أثناء الحرب المفروضة الاخيرة ضد الشعب الإيراني، معلناً: "إن هذه الإجراءات، التي أدت إلى استشهاد عدد من المسؤولين والقادة والمواطنين المدنيين، تشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي".

كما أشار إلى تدمير البنى التحتية المدنية للاتصالات، وأكد: "لقد تم نقل الاحتجاج الرسمي الايراني بشأن هذه الإجراءات إلى رئيس مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات".

واستشهد وزير الاتصالات بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الدفاع المشروع، موضحاً: "إن الادعاءات التي أطلقتها بعض دول المنطقة حول مهاجمة إيران للبنى التحتية المدنية للاتصالات، لا أساس لها من الصحة".

كما أشار إلى الهجوم على مدرسة "الشجرة الطيبة" في ميناب واستشهاد 168 طفلاً، وشدد على ضرورة أن تتخذ الهيئات الدولية رد فعل جاد تجاه هذه الإجراءات.

التأكيد على الحفاظ على الطابع الفني وغير السياسي للاتحاد الدولي للاتصالات

في سياق هذا الاتصال، أعرب بوسون تيجاني، وزير اتصالات نيجيريا والرئيس الدوري لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، عن تعازيه وأسفه للهجمات التي تعرضت لها جمهورية إيران الإسلامية، معلناً: "ينبغي لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات أن يواصل نشاطه كهيئة فنية متخصصة وغير سياسية، وألا يتحول إلى مكان للإجراءات المتسمة بالتسييس".