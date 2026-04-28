العميد طلائي: عبور مضيق هرمز بعد الحرب سيكون وفق البروتوكولات الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير الدفاع الايراني العميد رضا طلائي قال في كلمته في اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون: قواعد الولايات المتحدة في الدول المجاورة كان لها دور كبير في دعم العدوان.

وأشار العميد طلائي: دول الجوار التي شاركت في الحرب وعدت مسبقاً بعدم السماح للدول الثالثة باستخدام هذه القواعد ضد إيران.

واكد العميد طلائي: نتيجة استهداف الأعداء لنا من تلك القواعد أصبحت هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة الإيرانية

وتابع العميد طلائي: ترامب يتحدث عن الاستيلاء على موارد الدول الأخرى ومحو الحضارات وتغيير الأنظمة القانونية كما حدث في فنزويلا، مشيرا إلى ان الولايات المتحدة أصبحت مصابة بجنون العظمة.

وأكد العميد طلائي: استمرار هذا النهج وهيمنته سيضع العالم على حافة حالة خطيرة وغير قابلة للسيطرة أو التنبؤ

واشار مساعد وزير الدفاع الإيراني إلى أنه سيتم العمل على تنظيم حركة مرور السفن التجارية بسلاسة بعد انتهاء الحرب مع الالتزام بالبروتوكولات التي لا تعرض أمن إيران للخطر.